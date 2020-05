Primo sabato sera della Fase 2 a Cosenza con tanti controlli da parte delle forze dell’ordine. Dopo avere affollato corso Mazzini nel pomeriggio, in serata tanti ragazzi si sono riversati nelle zone della movida, molti senza mascherine o tenendole abbassate sotto il mento. I gestori dei locali hanno tentato di far rispettare al massimo le regole, ma i ragazzi, complice il clima mite, si sono spostati nelle piazze limitrofe dove hanno consumano le loro bevande non sempre rispettando il distanziamento sociale. Polizia, carabinieri, vigili urbani e agenti della Polizia provinciale sono stati impegnati per tutta la notte a controllare i luoghi più gettonati e a sensibilizzare i ragazzi ad avere comportamenti consoni alla prevenzione della diffusione del virus. “Facciamo di tutto per far rispettare le regole, ovviamente non è semplice. Era necessario riaprire e lo abbiamo fatto investendo le nostre energie nell’adeguare il locale e formare il personale alle nuove disposizioni ” ha raccontato Roberto gestore di un noto locale notturno a Cosenza.