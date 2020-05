I carabinieri hanno eseguito, in provincia di Cosenza, cinque misure cautelari, emesse dal gip del Tribunale di Cosenza, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di “detenzione e cessione di sostanze stupefacenti aggravata e continuata” e “favoreggiamento personale”. L’operazione denominata “Brother”, condotta dai militari della Compagnia Carabinieri di Rogliano, supportati da personale del 14/mo Battaglione Calabria e da unità cinofila dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Calabria di Vibo Valentia, ha portato allo smantellamento di una importante piazza di spaccio. I provvedimenti riguardano soggetti residenti nei comuni di Cosenza, Rogliano, Grimaldi, Malito e San Mango d’Aquino. Perquisizioni domiciliari sono in corso a carico di persone coinvolte a vario titolo nel traffico di sostanze stupefacenti.

Il centro storico di Malito, comune del Cosentino, era la zona maggiormente interessata dall’attività di spaccio, ma in diverse occasioni la banda utilizzava un’area di servizio dell’Autostrada A2 del Mediterraneo. Come copertura delle attività illecite gli spacciatori venivano coinvolte anche delle donne. Il gruppo si approvvigionava della droga a Cosenza che veniva portata poi nell’area del Savuto e spacciata fino a Colosimi. Le cinque persone destinatarie della misura cautelare non superano i 30 anni di età e tra loro c’è anche una ragazza di 23 anni che aveva un ruolo attivo nell’ambito della banda criminale. Altre cinque persone sono state denunciate e sottoposte a perquisizione personale e domiciliare Le indagini sono partite a novembre del 2018 a seguito di un controllo stradale, nell’ambito del quale erano state fermate quattro persone che all’epoca dei fatti tentarono di disfarsi della sostanza stupefacente, in particolare cocaina, lanciandola dal finestrino dell’auto. Il gruppo era attivo nello spaccio della marijuana e dell’hashish,ma anche di cocaina la cui cessione poteva avvenire anche attraverso la ‘prenotazione’ delle dosi.

redazione@giornaledicalabria.it