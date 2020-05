di Redazione RTC Catanzaro

“Nessun rischio sicurezza o igiene sui nostri autobus. Pulizia e sanificazione sono costanti in questo periodo di emergenza Covid”. Perentori i vertici dell’Amc, l’azienda di mobilità cittadina di Catanzaro ai microfoni di RTC nel tentativo di fare chiarezza e spazzare voci e polemiche delle scorse settimane sui rischi legati al contagio sui mezzi pubblici. “L’azienda è stata severa nel far rispettare le norme anti assembramenti, pertanto qualcuno non ha potuto usufruire del trasporto pubblico in quanto era già stato raggiunto il numero massimo di capienza possibile a bordo” ribadiscono il direttore generale Marco Correggia, l’amministratore unico Giorgio Margiotta ed il sindaco Sergio Abramo.

