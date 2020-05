Nessun nuovo contagio da coronavirus per il secondo giorno consecutivo in Calabria dove, ad

oggi, sono stati fatti 62.255 tamponi con 1.157 positivi. I guariti sono arrivati a 823 (+26) mentre

i ricoverati in reparto sono 41 (-1) e uno in rianimazione. Le vittime totali restano 96. In Italia

ieri 397 nuovi casi, in crescita rispetto ai 300 di lunedì, ma con molti più tamponi: 57.674 contro

35.241, tanto che il rapporto positivi/ tamponi segna il minimo con lo 0,68%. In calo i decessi,

78 ierii contro i 92 di lunedì, per un totale che sale a 32.955, mentre crescono i guariti, 2.677 contro

i 1.502 di lunedì, arrivando a quota 144.658. Per effetto di questi dati, i malati ancora attivi

scendono di 2.358 unità, 52.942 in totale: si sono dimezzati rispetto al picco di malati, raggiunto

il 19 aprile scorso con 108.257 pazienti. E prosegue anche il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario scendono di 159 unità a 7.917, per la prima volta sotto quota 8.000 dal 13 marzo, mentre le terapie intensive sono 521, 20 in meno di ieri. Infine, 44.504 pazienti sono in isolamento domiciliare.

redazione@giornaledicalabria.it