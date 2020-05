CATANZARO. Cinquanta aziende di trasporto locale stanno manifestando stamani davanti agli uffici della Regione Calabria, a Catanzaro. Decine di autobus hanno fatto ingresso nel parcheggio, mentre decine di persone presidiano la zona con striscioni. La protesta è stata organizzata per la crisi economica provocata dal Covid-19 che ha messo a dura prova il settore delle autolinee, ma la situazione attuale, emersa con la fase 2, non ha migliorato la condizione e l’intero comparto, hanno evidenziato i manifestanti, è completamente in ginocchio. I trasporti privati, infatti, non riesce a ripartire, nonostante linee guida e annunci di interventi, mettendo a rischio anche decine e decine di posti di lavoro. Le aziende coinvolte denunciano che oltre ottanta automezzi sono completamente fermi da mesi, dopo avere svolto per anni un servizio fondamentale di collegamento in Italia e all’estero con la copertura dei collegamenti con il Nord Italia, ma anche con Svizzera, Austria, Germania, Francia, Belgio e Lussemburgo.

