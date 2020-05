di Redazione RTC Catanzaro

Le Frecce Tricolori hanno colorato il cielo di Catanzaro nelle prime ore della mattinata di oggi. Nettamente in anticipo rispetto all’orario previsto, i fumi biancorossoverdi hanno abbracciato l’azzurro del cielo odierno, riscaldando i cuori dei fortunati che sono riusciti ad immortalarli. Nell’ambito delle celebrazioni per il 74/a anniversario della proclamazione della Repubblica, la Pattuglia Acrobatica Nazionale sta effettuando una serie di sorvoli, toccando tutte le regioni italiane e abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori tutto il Paese, in segno di unità, solidarietà e di ripresa. Le Frecce tricolori toccheranno tutti i capoluoghi di regione piu’ alcuni luoghi simbolo durante l’emergenza sanitaria in corso come Codogno. Dopo Cagliari e Palermo, oggi sorvolano Catanzaro, Bari, Potenza, Napoli e Campobasso.

Venerdì sarà la volta di Loreto, dove ha sede l’omonimo santuario della Madonna protettrice dell’Arma Azzurra. Il 2020 è, infatti, l’anno giubilare proclamato da Papa Francesco nel centenario della Beata Vergine di Loreto, “Patrona degli Aeronauti”.

Guarda il VIDEO