CATANZARO/ “Oggi manifestiamo davanti agli uffici della Regione Calabria perché, dopo 25 anni di lavoro nelle scuole, prima come LSU, poi 20 anni con imprese private , ci siamo occupati sempre delle pulizie dei plessi scolastici e gli ultimi 6 anni oltre alle pulizie ci siamo occupati anche della tinteggiatura delle pareti di tutti i plessi scolastici. Dal 1 marzo 2020 siamo stati internalizzati come collaboratori scolastici ma con contratto part time del 50%, quindi da full time siamo passati part time con uno stipendio di soli 600,00 euro. In tutta Italia siamo 16.200, in Calabria 1.000”. Così Daniela Conte, in rappresentanza di una delegazione di manifestanti ex Lsu scuole, al microfono di RTC, la Televisione regionale della Calabria, durante il sit-in odierno davanti alla Cittadella regionale. La delegazione ha incontrato l’assessore regionale al bilancio, Francesco Talarico, il quale ha promesso attenzione alla problematica.

Guarda il servizio TV questa sera nel TG Calabria RTC alle ore 20,30/22,30/23,30