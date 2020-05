Per il quarto anno consuntivo l’azienda Calabria Verde, prima dell’inizio della stagione turistica, fornirà sostegno al Segretariato regionale del Mibact ed ai Comuni competenti per territorio. Nei prossimi giorni, infatti -come annuncia una nota dell’azienda- alla presenza dell’assessore con delega alla Forestazione, Gianluca Gallo, sarà firmata una nuova convenzione tra il Segretario Generale Regionale del Mibact, Salvatore Patania, e il commissario straordinario di Calabria Verde,

Aloisio Mariggiò, che porterà gli operai idraulico forestali dell’Azienda, che rientrano

da un periodo di cassa integrazione legata all’emergenza Covid 19, ad operare sui siti archeologici dell’intera regione nell’ambito delle attività di prevenzione degli incendi boschivi. Il loro compito, come negli anni passati, sarà quello di pulire i siti dalle erbacce e renderli, quindi, fruibili in condizioni di massima e più accoglienti, facendoli conoscere meglio a chi viene in Regione, una regione che, oltre al mare, ha molto altro da offrire. La Calabria è una terra che consente, anche a pochi chilometri delle località balneari, visite turistiche sia a importanti scavi della Magna Grecia che a un folto numero di siti, poco conosciuti, ma ricchi di fascino.

