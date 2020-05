Lettere al Giornale di Calabria

“La decisione dell’ultimo consiglio regionale della Regione Calabria sui vitalizi è diventata un caso nazionale. La questione non merita di essere trattata nel dettaglio, perchè è già imbarazzante che, in piena crisi Covid, si sia pensato di discuterne e di deliberare a favore. L’imbarazzo aumenta se si considera il dibattito cui abbiamo assistito a valle della decisione del consiglio. Roba che sconvolge anche un bambino. Un’ennesima circostanza che alimenta il distacco tra la sciatteria, l’improvvisazione e gli interessi della politica di basso profilo e la sana società civile di cui facciamo orgogliosamente parte. Avevamo già tuonato contro questo meccanismo di ingiustificati privilegi nel 2018 e, in seguito, abbiamo alimentato con regolarità il dibattito per tentare di correggerne le distorsioni. Con saggi, un position paper e una raccolta firme (senza avere l’ansia di cercare “like” su un tema “facile”). Chi ha voglia di approfondire può farlo cliccando su questo link: https://www.opencalabria.com/?s=vitalizi”