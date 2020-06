In Calabria zero contagi da cinque giorni

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 68.633 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus

sono 1.158 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 67.475. E’ il quinto giorno consecutivo in cui in

Calabria non si registrano nuovi casi di positività al coronavirus; restano inoltre 97 i decessi registrati

in regione (dato invariato negli ultimi tre giorni). Prosegue intanto il calo della curva epidemica in Italia. Sale a 233.197 il totale dei pazienti colpiti dal Covid-19 dall’inizio dell’epidemia, con un aumento di soli 178 casi (contro i 355 di domenica), dato più basso addirittura dal 26 febbraio. In particolare, si contano zero casi in 6 Regioni (Marche, Sicilia, Umbria, Calabria, Molise e Basilicata), mentre le Regioni che totalizzano 10 o meno di 10 casi giornalieri sono in tutto 17. Forte calo anche in Lombardia, 50 casi ieri (contro i 210 di domenica).

