Gimigliano, la festa della Madonna di Porto al tempo del coronavirus (FOTO)

di Redazione RTC Catanzaro

Si è svolta stamani nel santuario della Madonna di Porto, nel Comune di Gimigliano, la concelebrazione eucaristica e supplica alla Madonna di Porto con accensione della lampada votiva da parte dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro. La Madonna di Porto è patrona dell’intero territorio provinciale. L’ultimo dei tre giorni di festa proseguirà nel pomeriggio con la messa delle ore 16,00 e delle 18,00. Severe le restrizioni di quest’anno a causa dell’emergenza coronavirus. Vietato il pellegrinaggio notturno nella notte tra lunedì e martedì. Ma la Basilica è rimasta aperta tutta la notte di lunedì per la preghiera personale. Nonostante limitazioni varie, i fedeli dell’intera provincia non sono voluti mancare e, per quanto è stato possibile, nel rispetto delle regole e senza creare pericolosi assembramenti, sono riusciti a stringersi in un ideale abbraccio con la propria protettrice.

