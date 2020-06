Callipo: “La revoca ci rende tutti più forti”

“Abbiamo dato prova di una grande forza: tutti insieme abroghiamo una legge approvata pochi giorni fa, e questo non ci rende deboli ma ci rende forti”. Lo ha detto Pippo Callipo, capogruppo

di “Io Resto in Calabria”, intervenendo nel corso del Consiglio regionale convocato per abrogare la legge sull’estensione del vitalizio ai consiglieri regionali decaduti, legge che era stata approvata lo

scorso 26 maggio. “Questo -ha proseguito Callipo- fa onore a tutti, checchè ne dicano tutti questi ciarlatani che parlano su facebook e su qualche televisione da quattro soldi. E’ una cosa che fa onore a

tutti. Adesso dobbiamo lavorare per riacquistare fiducia dai calabresi, da chi ci ha votato e da chi non ci ha votato, dobbiamo riacquistare immagine e credibilità, e per fare questo da domani ci dobbiamo impegnare tutti a combattere e tagliare privilegi e spese inutili che -ha concluso il leader di ‘Ion resto in Calabria’- possono esserci nell’ambito della Regione Calabria”.

