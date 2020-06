Coronavirus/ 4 ricoveri a Reggio, tre di uno stesso nucleo familiare

Quattro persone affette da Covid-19 sono state ricoverate al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, che da cinque giorni non aveva più nessun paziente a causa del coronavirus. Tre dei quattro pazienti sono di uno stesso nucleo familiare. Tutti sono stati ricoverati in degenza ordinaria e le loro condizioni cliniche non destano preoccupazione. Erano tutti già risultati positivi al test e si trovavano in regime di isolamento domiciliare obbligatorio. E’ stato il dipartimento prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria a disporre il ricovero. Dei 151 tamponi analizzati ieri, nessuno è risultato positivo al test.