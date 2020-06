NICOTERA(VV)/ Rapina nella serata di ieri a Nicotera Marina, nel Vibonese, ai danni di un supermercato Sidis. Tre malviventi con il volto coperto hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale riuscendo a farsi consegnare la somma di circa duemila euro per poi fuggire a bordo di un’auto in direzione di Rosarno (Reggio Calabria). Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri per i rilievi e l’avvio delle indagini.

