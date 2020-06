LAMEZIA TERME/ “Il nostro unico obbiettivo è quello di essere abilitati, ORA E SUBITO, per indossare la nostra armatura, un

camice bianco, e muniti dell’unica arma di cui disponiamo, le nostre conoscenze, andare a combattere un infame nemico che non mostra pietà.

2020 LAUREA ABILITANTE in FARMACIA, questo è il boato che parte dalle piazze di tutta ITALIA”. Questo il messaggio dei neolaureati farmacisti che hanno manifestato in tutta Italia.

Sit-in anche in Calabria, a Lamezia Terme, sull’isola pedonale di corso Giovanni Nicotera, che ha visto convergere neo-Dottori in Farmacia e CTF provenienti dall’Università di Catanzaro e di Cosenza, nonché altri colleghi fuorisede rientrati per l’emergenza Covid-19.

L’emergenza Covid ha colpito anche i farmacisti e lavorare in una farmacia è come stare in trincea. Per intraprendere la professione di farmacista la semplice laurea non basta. Occorre sostenere un lungo e macchinoso Esame di Stato. Una procedura inconciliabile con l’attuale emergenza e che, secondo i neolaureati, andrebbe superata. Almeno fino a quando non si ritorna alla normalità.

