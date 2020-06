Loc. S. Ianni incidente stradale.

Coinvolte in un frontale una Alfa Romeo Giulietta ed un furgone Fiat Scudo. Una terza vettura Audi A8 riportava lievi danni sulla fiancata.

Nessun ferito grave. I passeggeri hanno abbandonato autonomamente le autovetture ed al momento affidati alle cure del personale sanitario del Suem118 per controlli.

Sul posto squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale per la messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Polizia Locale e Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza.

Due delle persone coinvolte vengono trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti

redazione@giornaledicalabria.it