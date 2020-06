Porta la firma dell’artista catanzarese Claudio Chiaravalloti il murales che ha vinto la quinta sfida di E-Distribuzione. L’opera è stata realizzata a Girifalco, in via dei Papaveri, a pochi passi dalla sede della Compagnia dei Carabinieri. Con 1691 like il murales, unico del Sud in gara, ha avuto la meglio sulle raffigurazioni di Paolo Borsellino a Trezzano sul Naviglio, Madre Teresa di Calcutta e Malala Yousafzai a Taglio di Po, Patria Mirabal a Pontinia. L’opera vincitrice di questa quinta sfida fa parte del ciclo “Tracce di Legalità”, un progetto che raffigura, attraverso immagini di grande impatto visivo, i volti simbolo della lotta alla mafia. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è divenuto, negli anni, è un simbolo della lotta alla mafia. La sua è, infatti, una storia molto importante: nominato prefetto di Palermo, nel 1982, con l’incarico di contrastare Cosa Nostra così come aveva fatto nella lotta al terrorismo, fu ucciso nella città siciliana pochi mesi dopo il suo insediamento nella strage di via Carini dove persero la vita anche la consorte Emanuela Setti Carraro e l’agente di scorta Domenico Russo.

M. P.