di Redazione RTC Catanzaro

Si è insediato oggi Rodolfo Palermo 65 anni, nuovo presidente di Tribunale. “Mi accingo a svolgere l’ultima parte della mia carriera per motivi anagrafici. Ci confronteremo a breve per affrontare tutte le problematiche, collaboreremo con tutti gli uffici. Serve sinergia per dare compattezza” ha affermato Palermo al microfono di RTC, la Radio-Televisione della Calabria. La sua nomina era stata ufficializzata circa un mese, dopo l’approvazione da parte del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Palermo, originario di Brancalerone (RC), è stato presidente anche del Tribunale di Locri, dopo aver ricoperto per diversi anni il ruolo di presidente della Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria. Alla cerimonia erano presenti diversi magistrati e giudici del distretto di Catanzaro. Sono intervenuti il presidente della Corte d’Appello, Domenico Introcaso, il procuratore generale, Beniamino Calabrese, il procuratore della Repubblica, Nicola Gratteri, il dirigente amministrativo del Tribunale, Antonio Chiefalo, il presidente dell’Ordine distrettuale degli avvocati, Antonello Talerico, il presidente della Camera Penale, Massimo Scuteri. Il dr. Palermo si è distinto sempre per sobrietà, equilibrio e pazienza. Servirà collaborazione tra procura, uffici e tribunale” ha affermato il presidente Introcaso. “Conosco bene Palermo, posso dire che è persona onesta e per bene, nella sua vita è emersa la sua onestà e preparazione tecnico-giuridica senz’altro sopra la media” ha sostenuto il procuratore Gratteri.

