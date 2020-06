Il Consiglio federale della Figc ha ufficializzato ieri il ritorno in serie B dopo 6 anni, un

fallimento, e la ripartenza, nella stagione 2015-2016, dalla serie D. Non appena in città si è diffusa la notizia, i tifosi sono scesi in piazza per festeggiare. Alcune centinaia di supporter della curva sud si sono riuniti in piazza Duomo dove hanno intonato slogan e sventolato bandiere e striscioni. Una

festa che ha costretto la Polizia municipale a deviare il traffico attorno alla zona. Sono arrivati anche alcuni giocatori, tra i quali il capitano Enrico Guarna e l’attaccante German Denis, che sono stati circondati e lanciati in aria in segno di gioia. Gli stessi giocatori hanno spruzzato spumante sulla

folla. “Oggi per la Calabria sportiva è una bella giornata. Reggio e la Reggina tornano in serie B”, ha scritto la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. “Festeggio con voi questo grande risultato”, conclude Santelli nel post, corredato da una foto che ritrae la gioia dei tifosi della Assieme alla

Reggina approdano ufficialmente in serie B anche il Monza e il Vicenza, dominatori a loro volta dei gironi A e B della serie C. Per la quarta squadra promossa occorrerà invece attendere la fine dei playoff che si giocheranno le squadre piazzate dal secondo al decimo posto di ciascun girone. Retrocedono in serie D le ultime tre dei rispettivi gironi. Per il girone C si tratta del Rieti. Per le altre retrocessioni bisognerà attendere la fine dei play out. Il Rende dovrebbe giocare in prima battuta, sulla base dell’algoritmo predisposto dalla Figc ma non ancora ufficializzato, con il Picerno.

