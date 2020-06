Secondo uno studio inglese, il Coronavirus starebbe “mutando” diventando meno pericoloso

e, soprattutto, meno letale. Intanto, per il terzo giorno consecutivo nessun nuovo caso positivo

in Calabria. Anche i decssi restano fermi a 97 (dato invariato negli ultimi 10 giorni). Torna però a salire il numero di casi di coronavirus in Italia: sono 280 nuovi positivi ieri, contro i 197 di domenica, per un totale che sale a 235.278. Di questi, 194 sono in Lombardia, pari al 69,2%. Cresce anche il numero dei decessi, 65 ieri contro i 53 di domenica, e sono 33.964 in tutto. I guariti sono 747 (domenica 759), per un totale di 166.584. Per effetto di questi dati, le persone attualmente positive sono 532 in meno, 34.730 in tutto. In 11 Regioni ieri non si sono registrati decessi: Marche, Campania, Puglia, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e

Basilicata. In 7 invece non si sono registrati nuovi casi: Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Prosegue anche il calo dei ricoveri: sono 135 in meno in regime ordinario (4.729) e 4 in meno in terapia intensiva (283).

