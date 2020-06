Coronavirus: da 5 giorni nessun caso in Calabria

Quinto giorno consecutivo senza alcun caso di contagio da coronavirus in Calabria. E da dodici

giorni non si registra nessun decesso riconducibile al virus. Resta intanto stabile la curva epidemica in Italia: sono stati 283 i nuovi casi ieri, contro i 280 di martedì, per un totale di persone colpite da Covid 19 dall’inizio dell’epidemia che sale a 235.561. Stabile anche la Lombardia, con 192 casi (martedì erano stati 194) ma con oltre il doppio dei tamponi processati. I decessi, stando al bollettino ufficiale della Protezione Civile, sono stati 79 (contro i 65 di martedì), ma lo stesso bollettino indica

che 32 sono recuperi di notifiche dei giorni scorsi in Abruzzo. Il numero di vittime nelle ultime 24 ore risulta così di 47: bisogna tornare al 7 marzo per trovare un dato più basso. I decessi totali sono 34.043. Non si contano nuove vittime in 10 regioni: Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. I guariti sono 2.062 in

più, in deciso aumento rispetto ai 747 di martedì, per un totale di 168.646. Prosegue anche il calo

dei ricoveri: 148 in meno in regime ordinario (4.581 in tutto) e 20 in meno in terapia intensiva (263).

