Anche ieri nessun caso di nuovo contagio da coronavirus e nessun decesso in Calabria. Nuovi

casi ancora in calo anche in Italia: 210 sono stati i positivi nelle ultime 24 ore, contro i 303 di lunedì,

per un totale di 237.500 casi dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. A pesare, stavolta in positivo, sono come sempre i numeri della Lombardia, che ieri ha fatto segnare 143 nuovi casi contro i 259 di lunedì. Dati confortanti anche rapportandoli al numero di tamponi, 46.882 contro i 28.107 di lunedì. Si mantiene ai minimi il numero dei decessi, 34 ieri contro i 26 di lunedì, comunque il secondo dato

migliore di sempre. Le vittime in totale sono 34.405. In 10 regioni non si sono registrati decessi

nelle ultime 24 ore: Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria,

Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Più che raddoppiati i guariti, 1.516 ieri contro

i 640 di lunedì. E prosegue il calo dei ricoveri, ieri piuttosto netto: quelli in regime ordinario

sono 188 in meno, 3.301 totali, mentre le terapie intensive calano di 30 unità (in buona parte

in Lombardia) e scendono per la prima volta dal 2 marzo sotto quota 200, a 177.

