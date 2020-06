Nuovo atto vandalico nei confronti del Centro Calabrese di solidarietà di Catanzaro, l’ente no

profit che opera nel campo del disagio e dell’emarginazione giovanile, attraverso l’accoglienza e

progetti di reinserimento sociale di soggetti svantaggiati. Dopo i ripetuti tentativi di furto dei giorni

scorsi, la scorsa notte i malviventi hanno danneggiato la struttura sfondando le vetrate con pietre e

altri oggetti. Un assalto in piena regola, probabilmente voluto anche per dare un segnale visto l’impossibilità di svali- giare la struttura protetta con inferriate e cancelli. Disperata la dichiarazione della presidente Isa Mantelli:“Mi chiedo chi ci vuole fuori dalla città, l’intento è quello di metterci paura per farci abbandonare il centro della città. C’è amarezza e dolore -ha detto con la voce rotta dalla commozione- e non abbiamo nemmeno i soldi per riparare i danni che abbiamo subito”. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per avviare le indagini necessarie a risalire ai responsabili. “Atti ignobili da capire se vandalici o intimidatori nei confronti del Centro di solidarietà calabrese, associazione di prestigio per il capoluogo calabrese che da anni presta attenzione ai più deboli e a chi vive, suo malgrado, situazioni di disagio sociale. Non si può tacere di fronte a questi comportamenti che denotano un degrado sociale ma anche una scarsa attenzione verso chi, con grandi sacrifici, mantiene in vita strutture che ospitano ragazzi, donne e adulti bisognosi di cure e affetto particolari”, afferma la senatrice di Italia viva Silvia Vono. “Adesso gli attestati di stima e di solidarietà, davvero, non bastano più. Questa volta gli atti vandalici che hanno portato ingenti danni al settore prevenzione del Centro calabrese di solidarietà rendono in maniera plastica il senso di un attacco materiale che non è diretto semplicemente agli oggetti da rompere o da rubare. E’ per difendere questo patrimonio umano che adesso dobbiamo mobilitarci, ora che nemmeno l’installazione della videosorveglianza basta più”, ha affermato dal canto suo il consigliere regionale del Partito democratico Libero Notarangelo interviene per esprimere nuovamente vicinanza alla presidente del CCS, Isa Mantelli.

redazione@giornaledicalabria.it