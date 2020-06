Per il quarto giorno consecutivo non si registrano nuovi positivi al coronavirus in Calabria, dopo

i 984 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. I soggetti attualmente positivi sono 33, tre in

meno di ieri, mentre complessivamente, i positivi dall’inizio della pandemia restano 1.162 a

fronte di 82.203 tamponi effettuati sino ad oggi. I guariti sono 1.032, tre più di ieri, e le vittime

restano ferme a 97. Negli ospedali calabresi sono ricoverate in reparto in tutto 18 persone. Crescono

invece i contagi da coronavirus in Italia, ieri 329 in più (un incremento maggiore a quello di 210 fatto segnare martedìi): 242 dei nuovi contagi (il 73,5%) è stato rilevato in Lombardia. Secondo l’ultimo bollettino della protezione civile, gli attualmente positivi sono 23.925, con un decremento di 644 unità, i dimessi e guariti 179.455 (+929); con i 43 decessi di oggi (ieri erano stati 34) il totale sale

a 34.448 ma non si è registrata alcuna vittima in 11 regioni (Marche, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata). I pazienti in terapia intensiva sono 163 (14 in meno di martedì), i ricoverati con sintomi 3.113 (-188), quelli in isolamento domiciliare 20.649 (-442, pari all’86% del totale).

