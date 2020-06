Coronavirus, in Calabria tre nuovi positivi

Tre nuovi casi ieri in Calabria a fronte di 957 tamponi eseguiti, dopo 4 giorni a zero nuovi contagi. I positivi attuali sono 35 (+2) e quelli totali 1.165 a fronte di 83.171 tamponi. I guariti sono 1033 (+1). Stabili i nuovi contagi in Italia: 333 ieri contro i 329 di mercoledì (in gran parte, 216, in Lombardia),

per un totale che sale a 238.159. In aumento invece i decessi, 66 contro i 43 di mercoledì: il numero complessivo delle vittime arriva così a 34.514. I guariti sono 1.089 (ieri 929), per un totale di 180.544. In 10 regioni non si registrano decessi nelle ultime 24 ore: Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata.

