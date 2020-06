Nessun nuovo contagio ieri in Calabria sulla base dei dati forniti dal Bollettino regionale. Restano

fermi a 97 anche i decessi. Due persone però sono risultate positive al coronavirus a Palmi, nel Reggino. Si tratta di due persone entrate in contatto con due casi precedentemente accertati. I

due uomini si trovavano già in regime di isolamento domiciliare e risultano al momento asintomatici.

A darne l’annuncio è stato lo stesso Comune, che rinnova l’invito ai propri cittadini “a non creare allarmismi, a comportarsi in maniera responsabile utilizzando i dispositivi di protezione personale e a ritenere attendibili le notizie provenienti. Stabili intanto i nuovi contagi in Italia: 333 ieri contro i 329 di giovedì (in gran parte, 216, in Lombardia), per un totale che sale a 238.159. In aumento invece

i decessi, 66 contro i 43 del giorno primai: il numero complessivo delle vittime arriva così a 34.514. I guariti sono 1.089 (ieri 929), per un totale di 180.544. In 10 regioni non si registrano decessi nelle ultime 24 ore: Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata. Piccolo campanello d’allarme per le terapie intensive: dopo

76 giorni consecutivi di diminuzione, ieri sono stati 5 più.

