di RTC Sport News

Il Cosenza morde due volte e ritrova la speranza in una gara delicatissima ed importante al Marulla contro la Virtus Entella. Rossoblu’ costretti a vincere nella gara della ripartenza che suonava già quasi come ultima spiaggia per i ragazzi del nuovo tecnico Roberto Occhiuzzi. Ma la fame e l’impossibilità di sbagliare ha condotto i lupi ad una gara decisa. Mirko Bruccini apre le danze al 31′ siglando il vantaggio. Passano solo 4′ e un altro Mirko, Carretta, fa bis, 2 a 0 all’intervallo. La Virtus solo al 93′, in un finale incandescente, riapre il match con Poli e torna in partita mettendo paura al Cosenza fino al 98′. Il fischio finale è una liberazione, il Cosenza ritorna a sperare. Espulso tra i lupi Raul Asencio nei concitati istanti finali.