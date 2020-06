La Regione Calabria ha deliberato di “avviare il percorso di definizione e stesura del Programma operativo regionale Fesr/Fse Plus relativo al ciclo di programmazione 2021-2027”. Lo prevede un atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale guidata dal presidente Jole Santelli. Con il provvedimento si dispone di “procedere preliminarmente all’elaborazione di un Documento di indirizzo strategico regionale per la programmazione regionale 2021-2027, contenente la strategia, l’approccio territoriale, le priorità, gli strumenti di attuazione, in coerenza con gli indirizzi che saranno formulati dall’organo politico”. Inoltre, la delibera di Giunta prevede l’istituzione di un “coordinamento strategico per la programmazione comunitaria 2021-2027 composto dagli assessori regionali e presieduto dal presidente della Giunta regionale che opera in raccordo con il Partenariato istituzionale, economico-sociale regionale e con il supporto del dirigente generale del Dipartimento programmazione unitaria”: a sua volta, il dirigente della Programmazione unitaria coordinerà il Comitato di coordinamento composto dai dirigenti generali dei Dipartimenti regionali coinvolti nel ciclo di programmazione 2021-2027 ed è incaricato di avviare le procedure di istituzione e consultazione del Partenariato. E ancora nell’atto di indirizzo approvato dalla Giunta regionale si dà mandato al dirigente generale della Programmazione unitaria di “predisporre il Documento di indirizzo strategico regionale e il conseguente programma operativo regionale Fesr/Fse Plus 2021-2027”.

