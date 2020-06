COSENZA/Si è svolta presso la Sala “Protezione Civile” della Prefettura di Cosenza la cerimonia della consegna dei Dispositivi di Protezione Individuali donati dall’Associazione “Noi con Voi” di San Marco Argentano al Comandante del 1° Gruppo Tattico del Raggruppamento 4 “CALABRIA” impegnato nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure in servizio su tutte le cinque province calabresi. A fare gli onori di casa la dottoressa Tancredi Vice Prefetto Vicario , che dopo aver portato i saluti di S.E. il Prefetto, assente per impegni istituzionali precedentemente presi ha avuto parole di elogio per l’iniziativa ponendo in evidenza l’integrazione del personale militare con l’intera cittadinanza cosentina.

Il Colonnello Russo Comandante del Raggruppamento ha ringraziato il Vice Prefetto Vicario per la disponibilità nel sposare l’iniziativa e contestualmente a espresso parole lusinghiere alla Presidente dell’Associazione Dottoressa MARINO per il lavoro svolto con i volontari della Protezione Civile nel realizzare i dispositivi individuali (mascherine).

Alla Cerimonia, coordinata dalla Sezione Pubblica Informazione del Comando Militare Esercito “Calabria”, retto dal Colonnello Giovambattista Frisone, era presente il Comandante del 1° Reggimento Bersaglieri di Cosenza Colonnello Maurizio D’ARRIGO che impiega materialmente i propri uomini sia nella Città di Cosenza che in quelle di Catanzaro, Lamezia e Vibo.

