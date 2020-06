Guardia di Finanza provinciale di Crotone, il bilancio operativo

Nel corso dell’anno 2019 le Fiamme Gialle di Crotone hanno eseguito 1355 interventi operativi

e portato a termine 152 indagini delegate dalla magistratura ordinaria e contabile in tutti gli

ambiti della propria missione istituzionale. La portata e l’importanza dei risultati ottenuti sono la

conseguenza, oltre che dell’impegno dei Finanzieri pitagorici, della sapiente e instancabile

opera di direzione e coordinamento svolta dalla Procura Distrettuale di Catanzaro, dalla Procura

della Repubblica di Crotone e dalla Magistratura Contabile.

Evasione fiscale internazionale, frodi carosello, indebite compensazioni, illeciti doganali

e traffici illeciti di prodotti petroliferi sono alcuni dei fenomeni più gravi, pericolosi e diffusi

sul territorio nazionale su cui si sta concentrando l’attenzione della Guardia di Finanza al fine di

contrastare gli effetti distorsivi della concorrenza provocati dalla grande evasione e dalle

frodi fiscali, particolarmente dannosi soprattutto nei periodi di crisi.

La lotta all’evasione fiscale è stata condotta mediante l’effettuazione di 212 interventi tra

verifiche e controlli, frutto di un’attenta preventiva e mirata selezione degli obiettivi, basata

sull’attività d’intelligence, sul controllo del territorio e sull’utilizzo delle numerose banche dati e

applicativi nella disponibilità del Corpo, a seguito dei quali è stata accertata un’evasione delle

imposte pari a circa 8 milioni di euro.

Denunciati nr. 50 soggetti per reati fiscali. I sequestri di disponibilità patrimoniali e finanziarie

ai responsabili di frodi fiscali ammontano a circa 2.820.000 di euro.

Nel contrasto all’economia sommersa sono stati scoperti 11 soggetti sconosciuti al fisco

“evasori totali”, mentre con specifico riferimento allo sfruttamento della manodopera irregolare

o “in nero” 17 datori di lavoro sono risultati aver impiegato 25 lavoratori in “nero”.

I controlli strumentali sono stati complessivamente 916, registrando circa il 47 % di

irregolarità. Il controllo del territorio e del mare sovrastante per il contrasto ai traffici illeciti è assicurato

attraverso un dispositivo d’intervento unitario, che prevede l’integrazione tra le diverse

componenti territoriale, investigativa, aeronavale e speciale del Corpo.A seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 il Corpo ha rivolto la propria azione

contro gli illeciti economico-finanziari che, nel particolare momento, destano maggiore

preoccupazione.