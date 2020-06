“L’identificazione e la bonifica delle aree contaminate costituisce oggi un problema ambientale di prioritaria importanza, sia a livello nazionale, sia a livello europeo”. Lo ha detto Sergio De Caprio, assessore all’Ambiente e all’energia della Regione, aprendo i lavori del Convegno online sul tema “Caratterizzazione, Progettazione ed Esecuzione di interventi di risanamento ambientale e discariche abusive: aspetti giuridici e tecnici”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Calabria. “Le prime gravi manifestazioni di inquinamento delle matrici acqua e suolo – ha aggiunto De Caprio – negli anni Settanta, hanno portato in luce una crescente coscienza sociale del problema. Oggi è evidente come la qualità dell’ambiente sia precondizione per la salute fisica dei suoi abitanti, non solo umani. È giunto il tempo di considerare anche nell’azione amministrativa di ogni giorno l’ecosistema quale unità indivisibile e tutelarlo, quale risorsa, anche economica. La Calabria vuole vivere i suoi territori e il nostro impegno è quello di affiancare i Comuni in questo percorso, programmando al meglio interventi e risorse”. “Tra gli argomenti affrontati – è detto in un comunicato del Consiglio nazionale dei geologi – in modalità telematica: lo smaltimento illecito di rifiuti, spesso pericolosi; la lotta alle discariche abusive su tutto il territorio nazionale; la messa in sicurezza e la bonifica dei siti inquinati; il risanamento ambientale di aree particolarmente degradate.

