“L’assessore regionale alle Infrastrutture e Lavori pubblici, Domenica Catalfamo, comunica che al fine di dare concreto e positivo impulso alle progettazioni in corso da parte di Anas S.p.A. sulla Ss 106 Jonica e sulla Trasversale delle Serre, è stato convocato, per il prossimo 6 luglio, un incontro alla Cittadella regionale e/o in videoconferenza, a cui prenderanno parte i rappresentanti istituzionali della Regione e delle amministrazioni comunali interessate, nonché i referenti di Anas ed i progettisti incaricati”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale. “Il confronto sarà principalmente finalizzato – è detto nel comunicato – alla condivisione delle ipotesi di tracciato prima del concreto avvio dei successivi livelli di progettazione. La preventiva concertazione con gli enti locali e con il soggetto gestore della rete stradale nazionale consentirà di individuare tra le possibili alternative le soluzioni idonee a soddisfare le reali esigenze del territorio nonché ad accelerare le procedure di esecuzione delle opere”.

