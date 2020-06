Sviluppare il senso della comunità attraverso il potenziamento delle relazioni familiari, attraverso una serie di percorsi, iniziative e programmi per genitori e figli. E’ questa la grande sfida di “Tessere di Comunità” – il progetto finanziato dai fondi CEI 8×1000 di Caritas Italiana, voluto dalla Diocesi di Catanzaro-Squillace e gestito dal Centro calabrese di solidarietà – che rilancia il proprio percorso di affiancamento e potenziamento del rapporto genitoriale e dell’intera comunità educante attraverso nuove attività, che finalmente non si svolgeranno più in “remo”. Appuntamento, quindi, dall’1 luglio e per tutti i mercoledì del mese di luglio – dalle 18 alle 10 – ad una nuova iniziativa del percorso inaugurato per il quarto anno consecutivo nel mese di marzo, che consentirà alle famiglie – cellule accoglienti e moltiplicatrici di cittadinanza attiva – e agli operatori di trascorrere momenti formativi e di svago in presenza, sempre nel rispetto delle misure di necessario distanziamento sociale fondamentale per il contenimento della diffusione del coronavirus. Parliamo di “Rinfresca lo stress”, un vero e proprio villaggio educativo che sarà allestito in località Giovino e ospiterà al proprio interno delle aree tematiche per famiglie e bambini dai 0 ai 17 anni, che avranno a disposizione pedagogisti, sociologi, e psicologi per rafforzare le competenze educative dei genitori, mentre i bambini saranno seguiti da esperti qualificati come istruttori sportivi, animatori sociali e di prossimità, proprio per acquisire strumenti per gestire e affrontare lo stress accumulato in questi mesi, oltre che nella quotidianità delle relazioni familiari. Ad illustrare i particolari dell’iniziativa nel corso di una conferenza stampa – nella sede della Presidenza e dell’Amministrazione del CCS, in Via Lucrezia della Valle 106, Catanzaro – la presidente del CCS, Isolina Mantelli, dalla coordinatrice del progetto Cristina Marino e da Antonella Prestia, referente della Caritas Diocesana. Alla presentazione dell’iniziativa hanno preso parte tutti gli operatori che hanno pensato, creato e animeranno questa nuova pagina di “Tessere di Comunità”. Presente anche il direttore amministrativo del CCS, Vittoria Scarpino.