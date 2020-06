CATANZARO/ “Ventidue Fori di tutt’Italia uniti nella consapevolezza che la donazione di sangue è un gesto nobile, che viene dal cuore, per aiutare il prossimo, contribuendo a salvare tante vite. E tra questi Fori, oggi, Catanzaro ha risposto presente”. Estremamente soddisfatto il presidente della sezione catanzarese del Movimento Forense, l’avv. Vittorio Ranieri, per il successo anche in città dell’iniziativa nazionale “Il Foro per la Vita”, organizzata in sinergia tra il Movimento Forense e le Avis locali, che si è svolta in ventidue Fori da martedì ad oggi, allorché è stato possibile donare il sangue e compiere un gesto concreto di solidarietà e sostegno nei confronti di tanti pazienti bisognosi. “A Catanzaro l’iniziativa lanciata da MF è stato subito condivisa dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che ha sensibilizzato gli iscritti in questo senso. Anche oggi il COA non ha fatto mancare la sua presenza ed era rappresentato dall’avv. Jole Le Pera. Grazie di cuore, poi, all’Avis Comunale ed al suo presidente Rocco Quattrocchi”. La giornata dedicata alla donazione, nel corso della quale sono state raccolte numerose sacche di sangue destinate al centro trasfusionale di Catanzaro per essere subito messe a disposizione di chi ne ha bisogno, non si è potuta svolgere direttamente presso il Tribunale di Catanzaro, come avvenuto in passato, ma si è tenuta presso la sede Avis di via F. Fregola n°3 (zona porto), nel quartiere Lido di Catanzaro. E ciò a causa dell’emergenza covid e delle relative restrizioni. Le donazioni sono avvenute, quindi, in una struttura idonea all’osservanza delle misure di contenimento dell’epidemia, così da permettere la donazione in tutta sicurezza e con le dovute precauzione. Soddisfatto il presidente dell’Avis Comunale Catanzaro 2013, Rocco Quattrocchi: “Ringrazio il Movimento Forense di Catanzaro e l’Ordine degli avvocati di Catanzaro, per aver promosso la sensibilizzazione alla donazione di sangue in occasione della manifestazione “Il Foro per la Vita”. Essere donatore vuol dire essere solidale, far parte di una grande famiglia che si prende cura degli altri e, allo stesso tempo, consente di prendersi cura di se stesso, dando la possibilità a tutti di sottoporsi ad un controllo periodico. Puoi ricevere le analisi a casa, essere costantemente aggiornato sulle donazioni e sugli eventi messi in campo dall’associazione. Chi dona sangue, salva una vita!”.