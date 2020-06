“L’indicazione del calabrese Pierpaolo Bombardieri a segretario generale della Uil rappresenta

una grande novità nel panorama della politica sindacale del Paese. Originario di Marina di Gioiosa Jonica, Bombardieri, esperto di ricerca e università, metterà a disposizione della sua organizzazione e dell’intero sindacato italiano la sua indubbia preparazione e la sua competenza”. E’ quanto asserisce

il presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini che aggiunge: “Sono certo che il suo ruolo sarà importante per aprire una stagione nuova nel meridionalismo, anche alla luce delle profonde mutazioni sociali ed economiche imposte dall’epidemia coronavirus. Sono altrettanto certo che avrà un ruolo attivo anche nelle dinamiche che riguardano la nostra Calabria che ha bisogno di interventi forti e coordinati per trasformare la crisi post covid in opportunità”.

