E’ stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e inosservanza delle norme del Codice della Strada il trentatreenne di Cosenza che la notte del 6 ottobre del 2019, mentre era alla guida della propria automobile, causò l’incidente a Rende, lungo statale 107, che provocò la morte di quattro giovani, Alessandro Algieri, Mario Chiappetta, Federico Lentini e Paolo Iantorno. Le indagini condotte dai militari della Compagnia di Rende, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza, hanno consentito di accertare che l’automobilista nel momento dell’incidente era alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti del tipo “cannabinoidi”. Dalle ulteriori attività investigative é emerso inoltre che il trentatreenne percorreva il tratto urbano della statale 107, nei pressi dello stadio Marco Lorenzon, ad una velocità di circa 120 km/h, a fronte di un limite di 50 km/h. Per tale motivo il Gip del Tribunale di Cosenza, su richiesta della locale Procura, valutato il rischio concreto che il 33enne possa attuare nuovamente analoghe condotte delittuose, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

