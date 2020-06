In Calabria ad oggi sono stati effettuati 90.414 tamponi. Le persone ad oggi risultate positive al Coronavirus sono 1.178. Anche ieri nessun decesso. E’ stata confermata però la positività al coronavirus di 4 persone a Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria. I quattro, tutti dello stesso nucleo familiare e già posti precedentemente in quarantena domiciliare, nei giorni scorsi erano risultati negativi al Covid-19 ma ieri la positività è stata confermata dai risultati di ulteriori tamponi effettuati. Il sindaco di Rizziconi, Alessandro Giovinazzo, nel dare l’annuncio sul suo profilo Facebook, ha assicurato che “la situazione continua ad essere circoscritta e assolutamente sotto

controllo” invitando i cittadini al rispetto del distanziamento sociale e all’uso delle mascherine. Sono intanto 259 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Italia, in calo rispetto a giovedì quando se ne sono registrati 296, mentre le vittime nelle ultime 24 ore sono 30, quattro in meno di giovedì. Il numero totale dei casi sale a 239.961 mentre quello dei morti a 34.708.

