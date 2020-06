Regioni ed Enti locali hanno espresso un parere positivo sulle Linee guida del ministero dell’Istruzione per la ripresa dell’attività scolastica a settembre. Lo confermano fonti del ministero.

La nuova bozza del Piano scuola 2020-2021 per quanto concerne le misure di distanziamento fa riferimento ad una indicazione del Cts. In particolare si afferma che “il distanziamento fisico (inteso

come 1 metro tra le rime buccali degli alunni) rimane un punto di primaria importanza nelle azioni

di prevenzione”. La seduta straordinaria della Conferenza Unificata presieduta dal ministro per

gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia si è tenuta ieri pomeriggio. Presenti presso la sede del Dipartimento Affari regionali la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il sottosegretario all’ambiente, Roberto Morassut; collegati in videoconferenza la viceministra della istruzione, Anna Ascani, il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, i presidenti di Regione, il presidente Anci, Antonio Decaro, il presidente UPI, Michele De Pascale, i sottosegretari e viceministri competenti dei provvedimenti all’ordine del

giorno.

redazione@giornaledicalabria.it