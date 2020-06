Cremonese-Cosenza 0-2, colpo dei lupi nello scontro diretto con Riviere e Baez

di RTC Sport News

CREMONA/ Seconda vittoria consecutiva del Cosenza di Roberto Occhiuzzi che sbanca lo Zini di Cremona e compie un passo importante. La classifica rimane precaria ma 6 punti in 2 gare hanno fornito tanto ossigeno ai lupi. In gol nel pt Riviere al 25′, nel st Baez al 3′. Serata decisamente sfortunata per l’attaccante cremonese Ciofani che nel primo tempo colpisce una traversa e nel secondo fallisce la grande chance di riaprire il match facendosi neutralizzare un calcio di rigore dall’ottimo Perina. Nell’occasione che aveva fatto scaturire la massima punizione è stato espulso il difensore rossoblu’ Idda, quindi la squadra di Occhiuzzi si è difesa strenuamente in 10 con orgoglio ed attenzione. Ora per il Cosenza doppio turno casalingo con Trapani ed Ascoli.