Perugia-Crotone 0-0, nulla di fatto tra grifoni e squali al Curi

di RTC Sport News

Il Crotone non passa al Curi nonostante la superiorità numerica. Termina con il nulla di fatto tra grifoni e squali con gli umbri che hanno affrontato quasi tutta la sfida in 10 per il rosso a Di Chiara al 25′. Cosmi ha perso anche l’ex Falcinelli per infortunio al 21′ nel giorno del suo compleanno. Grifoni tosti e concentrati che raddoppiano le energie mentre al Crotone è mancato l’affondo decisivo in avanti per portare a casa i 3 punti. Ma il pareggio è il risultato piu’ giusto.