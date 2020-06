Latitante da 3 anni arrestato dai carabinieri in Svizzera

REGGIO CALABRIA. Ricercato da 3 anni, lavorava come cameriere e pizzaiolo in un locale a Bienne, in Svizzera. La sua latitanza, però, è finita grazie al lavoro dei carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, che lo hanno rintracciato, e alla Polizia federale elvetica che lo ha arrestato in forza di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Procura di Palmi su indicazione dei militari dell’Arma. Roberto Pisano, 41enne di Gioia Tauro, considerato contiguo alle cosche di ‘ndrangheta Piromalli-Molè di Gioia Tauro, era ricercato per espiare 8 anni e 7 mesi di reclusione per produzione, traffico e detenzione di droga, minacce e diversi altri reati commessi tra Pesaro, Ancora e Gioia Tauro tra il 2007 e il 2015. Decisive le indagini della Stazione carabinieri e della Sezione operativa di Gioia Tauro. Nella cittadina elvetica l’uomo viveva con la moglie e continuava a mantenere contatti con i propri familiari. Pisano è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria Svizzera ed è in attesa di estradizione già richiesta dal Ministero della Giustizia.

Roberto Pisano, arrestato oggi dopo 3 anni di ricerche, è stato individuato a Bienne, nel Cantone svizzero di Berna grazie al coordinamento informativo tra il Servizio per la Cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della Polizia Criminale e del Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria. E’ il primo latitante arrestato dopo l’avvio del progetto I CAN (Interpol Cooperation Against ‘ndrangheta. L’uomo si era reso irreperibile dal novembre 2017, quando la Procura di Palmi aveva emesso nei suoi confronti un ordine di esecuzione per la carcerazione. L’individuazione e la cattura sono giunte a conclusione di un’attività investigativa dei carabinieri coordinata dalla Procura di Palmi. Sulla base dei risultati dell’attività di ricerca, la Procura della Repubblica di Palmi ha richiesto l’emissione di un mandato di arresto europeo in ottemperanza al quale la Polizia elvetica lo ha catturato. Le operazioni sono state coordinate dall’Ufficio Federale di Giustizia e dall’ Ufficio Federale di Polizia (Fedpol), coadiuvati sul territorio dalla Polizia Cantonale di Berna. Pisano, in passato era anche stato sottoposto a misure di prevenzione per la sua vicinanza alla ‘ndrangheta ed in particolare alle cosche Piromalli-Molé di Gioia Tauro. Dal 24 giugno la cooperazione internazionale di polizia con la Svizzera ed altri 9 Paesi di quattro continenti, è più forte grazie all’avvio del progetto I CAN (Interpol Cooperation Against ‘ndrangheta), una strategia di attacco globale alla ‘ndrangheta voluta dall’Italia e sostenuta personalmente dal prefetto Vittorio Rizzi, direttore centrale della Polizia Criminale attraverso il Servizio di Analisi Criminale e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia. Gli altri Paesi coinvolti nel progetto, patrocinato dall’Italia sotto l’egida dall’Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale – Interpol, sono l’Argentina, l’Australia, il Brasile, il Canada, la Colombia, la Francia, la Germania, gli Stati Uniti, e l’Uruguay.

