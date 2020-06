“Il vice segretario del Pd, Andrea Orlando, boccia senza appello la possibile realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Magari sarebbe il caso che all’interno del Partito democratico si parlassero. Qualche settimana fa proprio un esponente di spicco dem come Dario Franceschini – ministro della Cultura e del Turismo e capo delegazione di Zingaretti al governo – aveva rilanciato la costruzione di questa grande opera, seguito a ruota dal ministro Paola De Micheli. Appena si intravede la possibilità di avviare infrastrutture strategiche e con esse crescita e sviluppo per il Paese viene subito fuori la parte più antica e ideologia del Pd. Il Sud non si rilancia assumendo i giovani nella pubblica amministrazione. I ragazzi del Mezzogiorno non chiedono di lavorare al Comune o alle Poste, vogliono opportunità per crescere e per far ripartire i loro splendidi territori”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.