L’Anci Veneto si scaglia contro i Comuni della Locride per uno spot che utilizza lo slogan “venite in vacanza da noi, al Nord ci si ammala”. “Vergogna, vergogna, vergogna -ha commentato il presidente di Anci Veneto Mario Conte- Non c’è altro commento per questa campagna pubblicitaria che non

ha il minimo rispetto di quanto successo al Nord in questi mesi e che ha visto morire medici, infermieri, farmacisti ed in alcuni casi anche sindaci che sono stati fino all’ultimo minuto in trincea a fianco dei cittadini. Chi oggi lancia questo spot -agggiunge- lucra anche su questo e non porta alcun rispetto per il territorio e per le comunità”. “Questi Comuni – aggiunge- dovrebbero imparare dal Veneto che grazie ai sindaci ed alla Regione ha saputo far fronte ad un’emergenza straordinaria ed ora ci siamo rimboccati le macchine per far ripartire l’economia ed il turismo”. “Mi auguro che la campagna sia ritirata e si chieda scusa al più presto non solo ai Comuni del Nord, ma anche a tutti i ristoratori e operatori turistici che stanno cercando di salvare le loro attività”.

