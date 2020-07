Luca Zaia raccoglie l’involontario assist arrivato dalla Calabria con lo spot “denigratorio’ nei confronti del Veneto e va all’attacco della nostra regione che, afferma, “esprime brutte cose”. “E’ un video che offende i nostri territori e i nostri operatori. Ho visto quello spot, è chiaro che è stato fatto solo per far parlare gratis della Calabria. Penso non sia corretto fare uno spot così e scrivere nei sottotitoli che qui la gente muore per le polveri sottili, e far credere direttamente o indirettamente al turista che

venendo qui mette a repentaglio la sua vita per il coronavirus, non è correttezza istituzionale. Evidentemente poi si sono dimenticati delle tante brutte cose che la Calabria sa esprimere a livello

nazionale e internazionale”, ha detto il governatore veneto commentando lo spot pubblicitario promosso da alcuni sindaci della Locride nel corso di una conferenza stampa di presentazione

del piano di promozione turistica coordinata di Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

redazione@giornaledicalabria.it