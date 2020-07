Sarà Potenza-Catanzaro la sfida del secondo turno playoff di serie C. Ternana-Avellino, giocata questa sera, è terminata 0 a 0, pertanto i rossoblu lucani saranno l’avversaria della truppa di Auteri che sara’ di scena nel capoluogo lucano domenica 5 luglio. Auteri deve vincere per passare il turno ed arrivare fino in fondo e salire di categoria, ovvero per dare concretezza all’obiettivo tracciato dalla dirigenza Noto.

