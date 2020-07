Un caso di contagio rilevato ieri in Calabria. Restano 97 i decessi dall’inizio dell’emergenza (dato invariato negli ultimi 35 giorni). Ancora in salita, invece, la curva epidemica in Italia, che segna un aumento per il quinto giorno consecutivo. Ieri sono stati 223 i nuovi casi (di cui 115 in Lombardia), contro i 201 di giovedì, per totale di 241.184 persone colpite da Covid-19 dall’inizio dell’epidemia. Un aumento legato però anche al boom di tamponi, 77.096 in un giorno, contro i 53.243 di giovedì. In calo i decessi, 15 ieri contro i 30 di giovedì, con il totale delle vittime che raggiunge quota 34.833.

