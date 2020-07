“Dovremo essere solidi ed impenetrabili per vincere e passare il turno”. Cosi’ Gaetano Auteri, tecnico del Catanzaro, in vista del secondo turno playoff in programma domenica sera al Viviani di Potenza. “Non abbiamo alternative alla vittoria, non possiamo fare molti calcoli. Andiamo lì per fare una prestazione autorevole, dovremo essere capaci di mettere in campo tutto per prevalere e fare gol. Servirà spessore, consapevolezza, compattezza ed equilibrio. Lavoreremo per alzare il baricentro e per prevalere. Noi abbiamo preparato bene la gara senza improvvisazione” ha concluso il tecnico.

