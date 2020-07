di RTC Sport News

“Usciamo in maniera immeritata, non siamo stati fortunati. Abbiamo dimostrato di poter essere superiori al Potenza ma quel gol completamente fortuito e fortunoso ha segnato questa gara inesorabilmente. Un gol assurdo, ha calciato in maniera strana, una rete assolutamente casuale, non era neanche una conclusione”. Così Gaetano Auteri, tecnico del Catanzaro, ha commentato l’eliminazione nel playoff a Potenza. ” Abbiamo fatto una buona partita, creando 3 pericoli nel primo tempo e rischiando poco o nulla. Nel secondo siamo cresciuti, stavamo meglio di loro dal punto di vista fisico. Se avessimo pareggiato prima avremmo potuto vincere e per loro sarebbero stati minuti di fuoco. Non ci ha detto bene, usciamo in maniera immeritata, ma la squadra ha dato tutto” ha concluso Auteri, il cui progetto sulla panchina del Catanzaro è forse tramontato definitivamente. Il tecnico, nel momento del suo ritorno, 2 anni fa, aveva pronunciato le parole “promozione in 2 anni”, ma l’obiettivo è fallito. Appare difficile che il rapporto con la società Noto possa proseguire.