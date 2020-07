Oltre al Novara, che ottiene il pass a tavolino per la rinuncia del Pontedera, accedono alla fase nazionale playoff seri C l’Alessandria che batte 3 a 2 il Siena, il Padova che ha ragione della Feralpi, la Triestina che vince in casa del Sudtirol, la Ternana che si salva all’82’ con il Catania, ed il Potenza che ha la meglio sul Catanzaro.