Il direttore sportivo dell’Us Catanzaro, Pasquale Logiudice, intervistato da Raisport nel post gara di Potenza-Catanzaro 1-1 che ha segnato l’eliminazione della squadra di Auteri dagli spareggi promozione, si è espresso così: “C’è rammarico perchè abbiamo fatto un’ottima gara. La partita secca è sempre una lotteria. Peccato per il gol strano e fortuito che abbiamo subito. Abbiamo fatto tutto cio’ che potevamo fare, ma senza esito. Volevamo tenere la gara in equilibrio e giocarci tutto nel secondo tempo ma quell’episodio sfortunato ha fatto la differenza. Dobbiamo far passare la delusione per questa sconfitta che brucia tanto, poi penseremo al futuro, ancora è troppo presto. Sarà la società a decidere il futuro” ha concluso Logiudice.